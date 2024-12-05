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Україна зможе не повертати 50 млрд доларів G7, якщо не отримає репарацій від РФ — Зеленський підписав закон

14:28, 5 грудня 2024
Документ передбачає надання права голові Боргового агентства здійснювати правочини з умовними зобов’язаннями, повернення яких буде здійснюватись за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ.
Україна зможе не повертати 50 млрд доларів G7, якщо не отримає репарацій від РФ — Зеленський підписав закон
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 4106-IX щодо здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями – законопроект 12232. Як раніше пояснювала голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, «безповоротна позичка» у $50 млрд від країн Великої сімки і ЄС – це саме такі умовні боргові зобов’язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит до того часу і якщо не отримає репарації від Росії».

Документ пропонує:

- надання права Голові Боргового агентства здійснювати правочини з умовними зобов’язаннями, повернення яких буде здійснюватись за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ;

- кредитори зможуть вимагати від держави повернення кредитів за рахунок коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування (компенсації) до державного бюджету шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії рф проти України;

- ведення реєстру правочинів з умовними зобов’язаннями та щомісячне оприлюднення інформації з цього реєстру.

Нагадаємо, Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд. 

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

Ще ми писали, що у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися виділити кредит у 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. У жовтні було ухвалено політичне рішення про розподіл часток у цьому кредиті для України між США, ЄС, Великобританією, Японією та Канадою. Механізм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine чи ERA.

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Володимир Зеленський

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