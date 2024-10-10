Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Як відомо, Рада ЄС 9 жовтня погодила надання Україні 35 мільярдів євро та новий кредитний механізм на виконання зобов’язань G7. У додатках до відповідного пресрелізу міститься регламент, де йдеться про деталі та умови надання коштів (наводимо його в кінці цього матеріалу).

«Рада досягла домовленості щодо пакету фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФА) на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС і партнерами G7.

Погашення виняткової позики МФА і прийнятних двосторонніх позик від партнерів G7 в рамках ініціативи «Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine» (ERA) буде забезпечено коштами від майбутніх надходжень з прибутку від знерухомлених російських активів.

Механізм позики для України виділить ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від держав-членів і третіх країн або з інших джерел, у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй в обслуговуванні та погашенні позик» - зазначено у пресрелізі Ради ЄС.

Нова операція з надання макрофіну буде пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з Планом Ukraine Facility. Системи управління та контролю, запропоновані в рамках Плану щодо України, і спеціальні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням також застосовуватимуться до позики МФА.

«Мета полягає в тому, щоб кредит MФА був доступним у 2024 році з виплатою в 2025 році, який потрібно погашати протягом максимального періоду 45 років» - йдеться у релізі.

Рада ЄС планує прийняти регламент за письмовою процедурою після того, як Європейський парламент ухвалить текст у першому читанні.

Як зазначається, метою механізму є надання Україні безповоротної фінансової підтримки з метою допомоги Україні у погашенні макрофінансової позики (MFA Loan) та двосторонніх позик, наданих для підтримки України.

Моніторинг з боку служб Єврокомісії відбуватиметься на основі конкретних заходів, узгоджених з українською владою у Меморандумі про взаєморозуміння (MoU).

Меморандум про взаєморозуміння включатиме політичні умови, які мають узгоджуватися з якісними та кількісними кроками, що містяться в Додатку до Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2024/1447 про схвалення оцінки Плану щодо України та будь-яких поправок до нього.

До 30 червня кожного року Єврокомісія подаватиме Європейському Парламенту та Раді ЄС звіт про впровадження Регламенту за попередній рік, де буде вказано прогрес, досягнутий у впровадженні макрофінансової допомоги Союзу, та оцінка економічної ситуації та перспектив України, а також прогрес, досягнутий у виконанні політичних умов, включених до Меморандуму про взаєморозуміння.

Разом з тим, як йдеться у проекті Регламенту, «існує ризик використання кредитів у шахрайський спосіб».

«Оскільки пропозиція не призначена для конкретних витрат (на відміну від проектного фінансування), цей ризик пов’язаний із такими факторами, як загальна якість систем управління в Національному банку України та Міністерстві фінансів, адміністративними процедурами, контролем та функціями нагляду, безпекою ІТ-систем і відповідністю можливостей внутрішнього та зовнішнього аудиту» - зазначено у документі.

Також попереджається про те, що «якщо безповоротна підтримка з боку Механізму кредитної співпраці з Україною є недостатньою для погашення позики МФА, а інші джерела погашення неможливі, ризик виникає через можливість того, що Україна не зможе обслуговувати позику МФА, що може бути спричинене, наприклад, значним додатковим погіршенням платіжного балансу та фіскального становища партнера».

Всі операції підлягатимуть процедурам перевірки, контролю та аудиту..

«Переривання та призупинення платежів, фінансові виправлення (впроваджені Комісією) та повернення коштів можуть застосовуватися, якщо це необхідно (наразі цього не відбувалося), і це має бути чітко передбачено в угодах з Україною» - зазначається у регламенті.

Передбачено, що «цей внесок сплачується до тих пір, поки діють обмежувальні заходи, пов’язані із забороною операцій, пов’язаних з управлінням активами та резервами Центрального банку росії, а отже, поки росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує Україні збитки, завдані цією війною».

«Безповоротна фінансова підтримка повинна бути виділена Україні для погашення позики МФА та прийнятних двосторонніх позик пропорційно основної суми відповідної позики до суми основної суми позики МФА та всіх прийнятних двосторонніх позик» - йдеться у документі.

Підтримка Україні в рамках позики МФА повинна надаватися за умови, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, в тому числі осіб, які належать до меншин.

Позика MФА, надана відповідно до цього Регламенту, повинна бути пов’язана з умовами політики, які мають бути викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Єврокомісією та Україною («MoU»). Ці умови мають відповідати якісним і кількісним крокам, що містяться в Додатку до Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2024/14479, і будь-яким поправкам до нього, внесеним до моменту прийняття Меморандуму про взаєморозуміння. Крім того, Меморандум про взаєморозуміння має містити зобов’язання України сприяти співпраці з Союзом щодо відновлення, реконструкції та модернізації оборонної промисловості України відповідно до цілей Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) та інших відповідних програм Союзу.

Угода про позику, яка буде укладена між Комісією та українськими органами влади, повинна містити положення, узгоджені з правами, відповідальністю та зобов’язаннями, передбаченими Рамковою угодою, згаданою у статті 9 Регламенту (ЄС) 2024/792, підписаного між ЄС та Україна, який набув чинності 20 червня 2024 року. Це забезпечить ефективний захист фінансових інтересів Союзу, пов’язаних із винятковою макрофінансовою допомогою Союзу, забезпечуючи відповідні заходи щодо запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та будь-які інші порушення, пов'язані з допомогою. Він також, відповідно до фінансового регламенту, надасть необхідні права та доступ Єврокомісії, OLAF, Європейському суду аудиторів і, де це застосовно, Європейській прокуратурі.

Відповідно до статті 15 наведеного Радою ЄС Регламенту детальні фінансові умови надання МФА будуть визначені в окремій Угоді про позику МФА.

Угода про позику MФA повинна буде містити зокрема забезпечення того, щоб ЄС мав право на дострокове погашення позики, якщо було встановлено, що стосовно управління винятковою макрофінансовою допомогою Союзу Україна вчинила будь-який акт шахрайства, корупції чи будь-який інший незаконний акт діяльність, що завдає шкоди фінансовим інтересам Союзу.

Також встановлюється, як Україна має використати ресурси для обслуговування макрофіну у разі досягнення домовленості про надання Україні воєнних репарацій або будь-якого еквівалентного фінансового врегулювання збитків від війни. «Україна використає такі ресурси для обслуговування позики МФА» - зазначено у Регламенті.

Недотримання умов Угоди про позику МФА є підставою для Єврокомісії призупинити або скасувати видачу частини або траншів або, якщо це виправдано, вимагати дострокового погашення позики MФA.

Нагадаємо, раніше голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що ці $35 млрд євро – це по суті «макрофін», який планують надати на додачу до Ukrainе Facility.

«Фактично ці гроші надійдуть протягом 2025 року за виконання певних умов з реформування, які будуть визначені пізніше.

ЄС передадуть їх кількома траншами до 31 грудня 2025 року, але, на мою думку, це не означає, що ми їх маємо всі витратити в 2025 році. Беручи до уваги той факт, що потреба на 2026 рік точно буде не меншою, тоді як підтвердженого фінансування в нас менше» - пояснила вона.

Роксолана Підласа зазначила, що є Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), $50 млрд яких країни «Великої сімки» плюс ЄС хочуть надати Україні як безповоротну позичку: для нас - безповоротну, для них - позичку, яка буде виплачуватися їм Європейським Союзом з коштів, зароблених на російських активах, заморожених в Euroclear.

«Для цього ЄС хоче створити Ukraine Loan Cooperation Mechanism, я це переклала як «Механізм боргової кооперації для України». ЄС надасть Україні макрофін на $39 млрд, на тих же самих умовах, як і завжди був макрофін, а тоді цей Ukraine Loan Cooperation Mechanism буде виплачувати кредит як Європейському Союзу, так і іншим країнам, які компліментарно до цих $39 млрд нададуть нам через двосторонні позички $11 млрд. Якщо інші країни дадуть більше, то ЄС надасть менше, щоб в сумі все одно вийшло $50 млрд» - зауважила вона.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Автор: Наталя Мамченко

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