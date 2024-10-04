Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Якщо ситуація буде така, яка вона є у вересні 2024 року, то я вважаю, що ми повинні розділити ці $50 млрд на два роки – Роксолана Підласа.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Умовно підтверджене іноземне фінансування на 2025 рік становить $15,5 млрд. Ці кошти мають надійти від МВФ і Європейського Союзу в рамках виконання Плану Ukraine Facility, якщо Україна виконає всі умови по обох програмах. Про це розповіла голова бюджетного Комітету парламенту Роксолана Підласа в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Разом з тим, загальна потреба в іноземному фінансуванні, яка наразі закладена в проект бюджету становить $38,4 млрд. Таким чином, залишок у $23,3 млрд Україні, як зазначила Підласа, «потрібно десь знайти».

На питання, чи може надати допомогу Японія, яка була постійним донором в 2022-2023 роках, то наразі, за словами Підласи, зобов’язання з їхнього боку не підтверджені, їх поки не можна враховувати».

Стосовно Великої Британії, то, яка вказала голова бюджетного комітету, Британія «не дає гроші в бюджет, Британія завжди дає гроші гарантіями».

«Це не те, що прийде на рахунок уряду і його можна буде взяти, продати цю валюту й перерахувати на картку пенсіонерам. Тому ми це не враховуємо» - додала вона.

В той же час, є пропозиція від Європейської комісії про надання $39 млрд.

«По-перше, треба розуміти, що це гроші в рамках $50 млрд від країн «Великої сімки» (G7), а не якісь додаткові залучення. Ці $39 млрд – це по суті «макрофін», який вони нам планують надати на додачу до Ukrainе Facility.

Фактично ці гроші надійдуть протягом 2025 року за виконання певних умов з реформування, які будуть визначені пізніше.

ЄС передадуть їх кількома траншами до 31 грудня 2025 року, але, на мою думку, це не означає, що ми їх маємо всі витратити в 2025 році. Беручи до уваги той факт, що потреба на 2026 рік точно буде не меншою, тоді як підтвердженого фінансування в нас менше» - зауважила Роксолана Підласа.

«Якщо ситуація буде така, яка вона є у вересні 2024 року, то я вважаю, що ми повинні розділити ці $50 млрд на два роки» - зазначила вона.

Роксолана Підласа пояснила, що є Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), $50 млрд яких країни «Великої сімки» плюс ЄС хочуть надати Україні як безповоротну позичку: для нас - безповоротну, для них - позичку, яка буде виплачуватися їм Європейським Союзом з коштів, зароблених на російських активах, заморожених в Euroclear.

«Для цього ЄС хоче створити Ukraine Loan Cooperation Mechanism, я це переклала як «Механізм боргової кооперації для України». ЄС надасть Україні макрофін на $39 млрд, на тих же самих умовах, як і завжди був макрофін, а тоді цей Ukraine Loan Cooperation Mechanism буде виплачувати кредит як Європейському Союзу, так і іншим країнам, які компліментарно до цих $39 млрд нададуть нам через двосторонні позички $11 млрд. Якщо інші країни дадуть більше, то ЄС надасть менше, щоб в сумі все одно вийшло $50 млрд.

У цій заяві Великої сімки йдеться лише про цей ERА, що ці кошти частково можна буде використовувати на військову підтримку України, але це зовсім не значить, що ці гроші прийдуть в бюджет України, і ми на них зможемо платити зарплати військовослужбовцям і купувати військову форму чи боєприпаси. До прикладу, Європейський Союз вже й зараз використовує прибутки від заморожених російських активів для військової допомоги Україні, в них є для цього окремий інструмент - Peace Facility.

Після дозволу на використання прибутків з росактивів в лютому, вони 90% цих прибутків спрямовують в цей Peace Facility, а 10% - в Ukraine Facility. Але цей же Peace Facility не дає гроші в бюджет України.

Я не знаю, як зараз, але спочатку було багато заяв, що, наприклад, Франція і Німеччина наполягають, що з цього Peace Facility Єврокомісія має розміщувати замовлення виробників всередині ЄС для закупівлі зброї, боєприпасів і передавати Україні це в натуральному вигляді. Тому, звісно, я не можу на 100% сказати як воно точно буде, тому що я не є частиною цих перемовин між європейськими і американськими лідерами, а саме там відточуються всі ці деталі» - додала голова комітету.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Автор: Наталя Мамченко

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