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Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду в розмірі понад 1,68 млн гривень

17:29, 4 жовтня 2024
Нагородженим став чинний військовий, який у раніше обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.
Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду в розмірі понад 1,68 млн гривень
Фото: НАЗК
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В Україні вперше виплатили нагороду викривачу корупції. Нагородженим став чинний військовий, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Про це повідомили у НАЗК.

Він пройшов складний шлях, аби викрити корупцію і довести справу до завершення. 

У НАЗК розповіли, що у 2021 році викривач звернувся із заявою до НАБУ та повідомив про пропозицію неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах ТОВ. 

Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

За вказаним фактом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. Процесуальне керівництво і підтримання обвинувачення у суді здійснювала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року, призначивши фігуранту - колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони - покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.

Одночасно суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду.

Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони пропонує зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо захисту військовослужбовців-викривачів корупції.

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