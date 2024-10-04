Впервые в истории Украины обличитель коррупции получил вознаграждение в размере более 1,68 млн гривен

Награжденным стал действующий военный, ранее занимавший должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

Фото: НАПК

В Украине впервые выплатили награду обличителю коррупции. Награжденным стал действующий военный, занимавший в 2020-2021 годах должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. Об этом сообщили в НАПК.

Он прошел сложный путь, чтобы разоблачить коррупцию и довести дело до завершения.

В НАПК рассказали, что в 2021 году обличитель обратился с заявлением в НАБУ и сообщил о предложении неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах ООО.

Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового аудита исполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита о полноте, качестве и соответствии выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить полную оплату более 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

По указанному факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Процессуальное руководство и поддержание обвинения в суде осуществляла Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу 24 марта 2023 года, назначив фигуранту – бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны – наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.

Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально уведомил об обнаруженном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и потому не имеет права на вознаграждение.

Обличитель обжаловал это решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и назначила выплату.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны предлагает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ по защите военнослужащих-разоблачителей коррупции.

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