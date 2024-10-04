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Война будет продолжаться до полной деоккупации территорий — Анна Маляр

17:06, 4 октября 2024
Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что война будет, пока не освободят все оккупированные территории.
Война будет продолжаться до полной деоккупации территорий — Анна Маляр
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Экс-замминистра обороны Анна Маляр заявила, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока будут оставаться оккупированные территории. По ее словам, даже если прекратятся боевые действия, но останутся оккупированные территории, это война.

Маляр отметила, что оккупация – это один из признаков агрессии как преступления, а значит, если есть оккупированные территории, то совершение преступления продолжается.

"Это не вопрос границ 1991-го года, это международно признанные границы, нарушение которых влечет международную криминальную ответственность, то есть преступление продолжается. Если просто прекращается огонь, то преступление продолжает совершаться, потому что преступник находится на наших территориях", - сказала Маляр.

Также она добавила, что нужно понимать, что "это не только наша война".

"Статут ООН устанавливает, что Совбез должен искать выход из этой ситуации", - добавила Анна Маляр.

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