XX съезд судей продолжит свою работу в декабре 2024 года, но формально

Съезд судей намечен на 24 декабря, но нужны еще кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия.

Источник фото: Совет судей

Совет судей Украины 4 октября 2024 года определил дату продолжения XX съезда судей Украины.

Датой продолжения Съезда судей определено 24 декабря.

Вместе с тем указанная дата является технической и в указанное время съезд судей фактически продолжать свою работу не будет.

«Эта дата является формальной. Вряд ли Этический совет успеет до 24 декабря проверить кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и предоставить соответствующие выводы», - сообщил глава Совета судей Богдан Монич.

То есть, установление даты продления съезда судей, прежде всего, необходимо для объявления дополнительного набора кандидатов на две должности членов ВСП по квоте съезда судей, которые станут вакантными в марте 2025 года.

Напомним, что в настоящее время есть 12 претендентов на две должности членов Совета правосудия. Однако часть кандидатов уже имеют негативные выводы от Этического совета, полученные при предыдущих попытках стать членами ВСП или имеют дисциплинарные взыскания.

Пока планируется, что реально XX съезд судей продолжит работу в марте 2025 года, когда делегаты съезда будут сразу выбирать членов Высшего совета правосудия, судей Конституционного Суда и членов Совета судей Украины.

Также Совет судей решил обратиться в Этический совет с просьбой активизировать свою работу и предоставить выводы о кандидатах на должности членов ВСП не позже, чем за две недели до даты съезда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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