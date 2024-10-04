В Польше в украинский легион хотят вступить около 300 человек, — Минобороны страны

Набор украинских добровольцев в легион только начинается.

Польша готова начать обучение первых нескольких сот украинских добровольцев, которые решат вступить в Украинский легион. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в украинский легион хотят вступить около 300 человек, передает PAP.

Он рассказал, что набор украинских добровольцев только начинается, хотя Польша была готова начать обучение новобранцев с 1 сентября. Однако учебу не удалось начать месяц назад, поскольку тогда желающих было мало, сказал министр обороны страны.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что Украина совершила действия, касающиеся информирования и продвижения набора, поэтому ожидается эффект.

Отметим, что украинский легион - инициатива, согласованная польской и украинской стороной. В рамках программы Польша будет учить на своей территории украинцев, которые изъявят желание встать на защиту Родины.

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