У Польщі до українського легіону хочуть вступити близько 300 осіб, — Міноборони країни

Набір українських добровольців до легіону лише починається.

Польща готова розпочати навчання перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать вступити до Українського легіону. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що до українського легіону хочуть вступити близько 300 осіб, передає PAP.

Він розповів, що набір українських добровольців лише починається, хоча Польща була готова розпочати навчання новобранців з 1 вересня. Однак навчання не вдалося розпочати місяць тому, оскільки тоді охочих було замало, зазначи міністр оборони країни.

При цьому Косіняк-Камиш підкреслив, що Україна зробила дії, які стосуються інформування та просування набору, тому очікується ефект.

Зазначимо, що український легіон - ініціатива, яка була погоджена польською та українською стороною. В рамках програми Польща буде навчати на своїй території українців, які виявлять бажання стати на захист Батьківщини.

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