Борис Джонсон заявив, що в його туалеті в МЗС знайшли прослушку після візиту Беньяміна Нетаньягу

Колишній прем'єр-міністр розповідає в мемуарах, що служба безпеки знайшла прослуховуючий пристрій після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю використовував його особистий туалет у 2017 році.

Джерело фото: Daily Telegraph

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах «Unleashed» («Розкутий») повідомив, що у його особистому туалеті в Міністерстві закордонних справ виявили прослуховуючий пристрій після візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Ці подробиці були опубліковані в Daily Telegraph.

Джонсон зазначив, що служба безпеки знайшла пристрій у туалеті після того, як Нетаньягу скористався ним у 2017 році. Під час зустрічі, яка відбулася в старому офісі Джонсона, ізраїльський прем'єр вибачився перед ним і пішов до туалету.

«Це може бути збігом, а може і ні, але мені сказали, що пізніше, коли вони робили регулярну перевірку на наявність жучків, вони знайшли підслуховуючий пристрій у туалеті», – написав Джонсон, коментуючи цю зустріч.

На запитання журналістів про деталі інциденту, Джонсон відповів: «Я думаю, що все, що вам потрібно знати про цей епізод, є в книзі».

Мемуари Джонсона, які виходять у світ 10 жовтня.

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