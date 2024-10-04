Борис Джонсон заявил, что в его туалете в МИД нашли прослушку после визита Беньямина Нетаньяху

Бывший премьер-министр рассказывает в мемуарах, что служба безопасности нашла прослушивающее устройство после того, как премьер-министр Израиля использовал его личный туалет в 2017 году.

Источник фото: Daily Telegraph

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах «Unleashed» («Раскованный») сообщил, что в его личном туалете в Министерстве иностранных дел обнаружили прослушивающее устройство после визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Эти подробности были опубликованы в Daily Telegraph.

Джонсон отметил, что служба безопасности нашла устройство в туалете после того, как Нетаньяху воспользовался им в 2017 году. Во время встречи, которая состоялась в старом офисе Джонсона, израильский премьер извинился перед ним и пошел в туалет.

«Это может быть совпадением, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда они делали регулярную проверку на наличие жучков, они нашли подслушивающее устройство в туалете», - написал Джонсон, комментируя эту встречу.

На вопрос журналистов о деталях инцидента, Джонсон ответил: «Я думаю, что все, что вам нужно знать об этом эпизоде, есть в книге».

Мемуары Джонсона, которые выходят в свет 10 октября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.