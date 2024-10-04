В Киеве разоблачили двух адвокатов, которые за 10-12 тысяч долларов помогали получить бронь от мобилизации

Прокуратура сообщает, что два адвоката помогали устраиваться на госпредприятия для получения брони от мобилизации.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении двум адвокатам, помогавшим мужчинам устроиться на работу в государственное предприятие ради брони от мобилизации. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что двое адвокатов организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, обеспечивающее выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне.

По информации прокуратуры, подозреваемые, имея связи с должностными лицами в региональных ТЦК и СП и ВЛК, помогали мужчинам без проблем встать на военный учет перед трудоустройством, гарантируя, что после прохождения военно-врачебной комиссии они не получат повестку.

Стоимость таких услуг колебалась от 10 до 12 тысяч долларов.

Один адвокат был задержан при получении неправомерной выгоды в сумме 5 500 долларов США в Киеве. Его подельника в это же время задержали в Черкасской области.

Им объявили подозрения в подстрекательстве военнообязанных к предоставлению неправомерной выгоды за трудоустройство на государственном предприятии с целью получения брони от мобилизации, а также постановку на военный учет.

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