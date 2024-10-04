«Трижды на те же грабли» – будут судить правоохранителя за попытки переправить военнообязанных за границу

Обвинительный акт в отношении правоохранителя, который трижды пытался незаконно переправить мужчин за границу, направлено в суд.

Источник фото: ГБР

На Тернопольщине завершилось досудебное расследование в отношении правоохранителя, который трижды пытался организовать незаконную переправку двух мужчин призывного возраста через государственную границу. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

В январе этого года к правоохранителю обратились два местных жителя, которые стремились незаконно выехать в Европу. Правоохранитель пообещал им организовать выезд за 12 тысяч долларов США с каждого. Однако после получения денег в середине февраля он сообщил мужчинам, что им нужно добраться до Черновцов и ждать дальнейших инструкций. Запланированная переправка не состоялась, и мужчины вернулись домой.

Через месяц правоохранитель попытался организовать новую попытку переправки на Закарпатье. Мужчины прибыли в Ужгород, откуда выехали на такси в село вблизи пограничного пункта. Однако их остановили пограничники, которые составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы.

В третьей попытке правоохранитель планировал переправить мужчин в Молдову через Одесскую область. В Одессе их ждал сообщник, который отвез их к границе и показал путь через болотистую местность. Однако мужчины испугались и вернулись домой, требуя возврата своих денег.

30 апреля, во время возврата части средств в размере 15 тысяч долларов США, правоохранителя задержали сотрудники Государственного бюро расследований совместно с военной контрразведкой СБУ и Национальной полицией. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Правоохранитель уже уволен с работы, а также наложен арест на его имущество: квартиру и земельный участок стоимостью более 1,5 миллиона гривен. Расследование в отношении сообщника выделено в отдельное уголовное производство.

Источник фото: ГБР

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.