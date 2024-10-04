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«Тричі на ті ж самі граблі» – судитимуть правоохоронця за спроби переправити військовозобов'язаних за кордон

21:12, 4 жовтня 2024
Обвинувальний акт щодо правоохоронця, який тричі намагався незаконно переправити чоловіків за кордон, направлено до суду.
«Тричі на ті ж самі граблі» – судитимуть правоохоронця за спроби переправити військовозобов'язаних за кордон
Джерело фото: ДБР
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На Тернопільщині завершилося досудове розслідування щодо правоохоронця, який тричі намагався організувати незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку через державний кордон. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

У січні цього року до правоохоронця звернулися два місцеві жителі, які прагнули незаконно виїхати до Європи. Правоохоронець пообіцяв їм організувати виїзд за 12 тисяч доларів США з кожного. Однак після отримання грошей в середині лютого він повідомив чоловікам, що їм потрібно дістатися Чернівців і чекати подальших інструкцій. Заплановане переправлення не відбулося, і чоловіки повернулися додому.

Через місяць правоохоронець спробував організувати нову спробу переправлення на Закарпатті. Чоловіки прибули до Ужгорода, звідки виїхали на таксі до села поблизу прикордонного пункту. Проте їх зупинили прикордонники, які склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону.

У третій спробі правоохоронець планував переправити чоловіків до Молдови через Одещину. В Одесі їх чекав спільник, який відвіз їх до кордону і показав шлях через болотисту місцевість. Однак чоловіки злякалися і повернулися додому, вимагаючи повернення своїх грошей.

30 квітня, під час повернення частини коштів у розмірі 15 тисяч доларів США, правоохоронця затримали працівники Державного бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Національною поліцією. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України), що карається позбавленням волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Правоохоронця вже звільнено з роботи, а також накладено арешт на його майно: квартиру та земельну ділянку вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Розслідування щодо спільника виділено в окреме кримінальне провадження.

Джерело фото: ДБР

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військовозобов'язаний

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