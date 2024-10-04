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Верховна Рада ухвалить закон про підвищення податків наступного тижня – що буде у фінальній версії

15:57, 4 жовтня 2024
Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5%.
Верховна Рада ухвалить закон про підвищення податків наступного тижня – що буде у фінальній версії
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Парламентський Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти законопроект про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому. За словами голови бюджетного Комітету Роксолани Підласа, пакет податкових змін покриває всього 3,5% видатків бюджету у 2025 році. Як пояснив голова Комітету Данило Гетманцев, фінальна версія передбачає:

1) підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме:

  • підвищення ставки з 1,5% до 5% для доходів фізичних осіб;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
  • встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП;

2) встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

3) встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% з 1 січня 2025 року;

4) вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;

5) зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання) з 1 січня 2025 року;

6) прив'язка до євро ставки авансового внеску для пунктів обміну валюти;

7) продовження до кінця воєнного стану пільги щодо отриманої благодійної допомоги з бюджетів інших держав;

8) зміни по ренті в частині ПСО та щебеню;

9) звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах «Зроблено в Україні»;

10) зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина;

11) зміни щодо мінімального податкового зобов'язання;

12) доручення Кабміну розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон

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