Як призначається пенсія посадовцям місцевого самоврядування, – пояснення НАДС

У НАДС зазначили, що посадовці місцевого самоврядування не вважаються державними службовцями.

Національне агентство з питань державної служби опублікувало роз'яснення щодо пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування. Згідно з новими нормами, ці особи не можуть отримувати пенсію відповідно до пунктів 10 і 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889. Натомість, їх пенсія буде призначатися згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Це означає, що особи, які працюють або працювали в органах місцевого самоврядування після 4 липня 2001 року, не вважаються державними службовцями та не проходять державну службу. Закони України, зокрема Закон № 3723 та Закон № 2493, не передбачають прирівняння служби в органах місцевого самоврядування до державної служби.

Згідно з Законом № 889, державні службовці, які на день його набрання займають посади державної служби та мають не менше 10 років стажу на посадах відповідних категорій, мають право на пенсію за статтею 37 Закону № 3723. Пункт 12 цього ж закону передбачає, що особи з 20-річним стажем на таких посадах також можуть претендувати на пенсію.

Таким чином, для отримання права на пенсію необхідно мати стаж, що підтверджується роботою лише на посадах державних службовців. В результаті, посадові особи місцевого самоврядування не можуть розраховувати на пенсію відповідно до вказаних пунктів Закону № 889, і їх пенсії призначаються за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

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