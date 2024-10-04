Как назначается пенсия должностным лицам местного самоуправления, – объяснение НАГС

В НАГС отметили, что должностные лица местного самоуправления не считаются государственными служащими.

Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало разъяснение относительно пенсионного обеспечения должностных лиц местного самоуправления. Согласно новым нормам, эти лица не могут получать пенсию в соответствии с пунктами 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889. Вместо этого, их пенсия будет назначаться согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Это означает, что лица, которые работают или работали в органах местного самоуправления после 4 июля 2001 года, не считаются государственными служащими и не проходят государственную службу. Законы Украины, в частности Закон № 3723 и Закон № 2493, не предусматривают приравнивание службы в органах местного самоуправления к государственной службе.

Согласно Закону № 889, государственные служащие, которые на день его вступления в силу занимают должности государственной службы и имеют не менее 10 лет стажа на должностях соответствующих категорий, имеют право на пенсию по статье 37 Закона № 3723. Пункт 12 этого же закона предусматривает, что лица с 20-летним стажем на таких должностях также могут претендовать на пенсию.

Таким образом, для получения права на пенсию необходимо иметь стаж, который подтверждается работой только на должностях государственных служащих. В результате, должностные лица местного самоуправления не могут рассчитывать на пенсию в соответствии с указанными пунктами Закона № 889, и их пенсии назначаются по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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