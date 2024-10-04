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Как назначается пенсия должностным лицам местного самоуправления, – объяснение НАГС

16:12, 4 октября 2024
В НАГС отметили, что должностные лица местного самоуправления не считаются государственными служащими.
Как назначается пенсия должностным лицам местного самоуправления, – объяснение НАГС
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Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало разъяснение относительно пенсионного обеспечения должностных лиц местного самоуправления. Согласно новым нормам, эти лица не могут получать пенсию в соответствии с пунктами 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889. Вместо этого, их пенсия будет назначаться согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Это означает, что лица, которые работают или работали в органах местного самоуправления после 4 июля 2001 года, не считаются государственными служащими и не проходят государственную службу. Законы Украины, в частности Закон № 3723 и Закон № 2493, не предусматривают приравнивание службы в органах местного самоуправления к государственной службе.

Согласно Закону № 889, государственные служащие, которые на день его вступления в силу занимают должности государственной службы и имеют не менее 10 лет стажа на должностях соответствующих категорий, имеют право на пенсию по статье 37 Закона № 3723. Пункт 12 этого же закона предусматривает, что лица с 20-летним стажем на таких должностях также могут претендовать на пенсию.

Таким образом, для получения права на пенсию необходимо иметь стаж, который подтверждается работой только на должностях государственных служащих. В результате, должностные лица местного самоуправления не могут рассчитывать на пенсию в соответствии с указанными пунктами Закона № 889, и их пенсии назначаются по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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