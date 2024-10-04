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Работодатель бесплатно передает подарки работникам — что с уплатой единого взноса

22:59, 4 октября 2024
Стоимость подарков, безвозмездно переданных работникам, является базой начисления ЕСВ при нахождении их в трудовых отношениях с работодателем.
Работодатель бесплатно передает подарки работникам — что с уплатой единого взноса
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Главное управление ГНС в Донецкой области разъяснило, является ли базой начисления единого взноса стоимость подарков, безвозмездно переданных работодателем работникам.

Согласно п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются работодатели, в частности предприятия, учреждения и организации, использующие труд ФЛ на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (оказанные услуги) соответствуют видам деятельности, соответственно к сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Согласно п.1 части первой ст. 7 Закона № 2464 базой начисления единого взноса для указанных плательщиков является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом от 24 марта 1995 г. № 108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями.

Статьей 1 разд. 1 Закона № 108/95-ВР определено, что заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за проделанную им работу.

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5.

Так, согласно п.п. 2.3.2 п. 2.3 разд. 2 Инструкции № 5 единовременные поощрения работникам предприятия, не связанные с конкретными результатами труда (например, к юбилейным и памятным датам, как в денежной, так и натуральной форме), относятся к фонду дополнительной заработной платы.

Стоимость подарков к юбилейным и памятным датам, безвозмездно переданным работодателем работникам, не состоящим в трудовых отношениях с предприятием, относится к другим выплатам, не относящимся к фонду оплаты труда, а именно: является суммой благотворительной помощи, выплаченной лицам, не состоят в трудовых отношениях с предприятием (п. 3.32 разд. 3 Инструкции № 5).

Таким образом, стоимость подарков, безвозмездно переданных работникам (например, в юбилейные и памятные даты, как в денежной, так и натуральной форме), является базой начисления единого взноса только в случае пребывания их в трудовых отношениях с работодателем.

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