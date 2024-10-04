В Киеве мужчина задушил женщину, с которой имел отношения, ради драгоценностей и автомобиля

Установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии, а из дома исчезли ее драгоценности и автомобиль Toyota Land Cruiser.

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве 51-летней киевлянки ради драгоценностей и автомобиля. Об этом сообщает столичная полиция.

Родственники погибшей забили тревогу, когда 51-летняя женщина перестала выходить на связь. Когда они приехали к ней домой – обнаружили в квартире тело потерпевшей со следами насильственной смерти.

Правоохранители установили, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии, а из дома исчезли ее драгоценности и автомобиль Toyota Land Cruiser.

27-летнего нападающего полицейские задержали в подвале одной из многоэтажек Чернигова, где он скрывался после совершенного преступления.

Как оказалось, подозреваемый познакомился с потерпевшей и имел с ней непродолжительные отношения. В день убийства женщина пригласила мужчину к себе в дом, где он напал на нее и задушил веревкой, а после содеянного - забрал из дома все наличные, драгоценности и уехал в Чернигов на автомобиле погибшей. Там фигурант сменил номерные знаки на авто и перекрасил его в другой цвет.

Следователи изъяли вещественные доказательства и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному доложено о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство по корыстным мотивам и ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством. По ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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