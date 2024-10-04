У Києві молодик задушив жінку, з якою мав стосунки, заради коштовностей та автомобіля

Встановлено, що смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії, а з дому зникли її коштовності та автомобіль Toyota Land Cruiser.

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 51-річної киянки заради коштовностей та автомобіля. Про це повідомляє столична поліція.

Родичі загиблої забили на сполох, коли 51-річна жінка перестала виходити на зв'язок. Коли вони приїхали до неї до дому – виявили у квартирі тіло потерпілої зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії, а з дому зникли її коштовності та автомобіль Toyota Land Cruiser.

27-річного нападника поліцейські затримали у підвалі однієї з багатоповерхівок Чернігова, де він переховувався після скоєного злочину.

Як виявилось, підозрюваний познайомився із потерпілою та мав з нею нетривалі стосунки. В день вбивства жінка запросила чоловіка до себе до дому, де він напав на неї та задушив мотузкою, а після скоєного - забрав з дому всю готівку, коштовності та поїхав до Чернігова на автомобілі загиблої. Там фігурант змінив номерні знаки на авто та перефарбував його у інший колір.

Слідчі вилучили речові докази та затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів та ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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