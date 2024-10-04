Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Велика Палата Верховного Суду

Право військових, відряджених до державних органів, установ, організацій, на отримання додаткової винагороди — позиція ВП ВС

17:24, 4 жовтня 2024
ВП ВС зазначила, що виплата додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень повинна здійснюватися як стимулювання винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист територіальної цілісності України.
Право військових, відряджених до державних органів, установ, організацій, на отримання додаткової винагороди — позиція ВП ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палати Верховного Суду щодо права військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ, організацій, на отримання додаткової винагороди відповідно до Постанови №168.

Так, ВП ВС вказала, що з метою впорядкування грошового і матеріального забезпечення військовослужбовців ЗСУ, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій, КМУ прийняв Постанову «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій» №104.

На виконання указів Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №69/2022 «Про загальну мобілізацію» КМУ прийняв Постанову №168, якою вирішив питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану, зокрема установив виплату додаткової винагороди для військовослужбовців на період дії воєнного стану. 

Відповідно до п. 1 Постанови №168 (у редакції станом на 28 лютого 2022 року) на період дії воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, Служби безпеки, СЗР, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, ДПС, УДО, Держспецзв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу ДСНС, співробітникам ССО, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби). Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

Одночасно здійснюючи текстуальне тлумачення Постанови №168, ВП ВС дійшла переконання, що як текстуальне тлумачення змісту первинної редакції п. 1 Постанови № 168, так і системне тлумачення цієї постанови з урахуванням умов її прийняття, визначеними у преамбулі, дають підстави для висновку, що виплата додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень повинна здійснюватися як стимулювання винятково тим військовослужбовцям ЗСУ, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

Отже, п. 1 Постанови №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» не поширюється на військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ та організацій, грошове забезпечення яким виплачується відповідно до Постанови №104.

Ознайомитись з постановою  ВП ВС №640/13029/22 від 29.08.2024 року можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадян, яких сліпим жеребом виберуть кандидатами у присяжні з реєстру, оштрафують в разі ігнорування виклику до суду – законопроект

В якості «пряника» присяжним пропонують платити, виходячи з посадового окладу судді, а в якості «батога» – штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

До закону про адвокатуру внесуть зміни щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Парламент найближчим часом має намір прийняти зміни до закону про адвокатуру.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – проект Кабміну

Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду