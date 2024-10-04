Відповідав та трансфер та інструктаж — судитимуть жителя Буковини, який допомагав чоловікав перетнути кордон

Інші учасники схеми підшуковували «клієнтів» та узгоджували вартість послуг, яка коливалась у межах 7000 доларів з особи.

На Буковині судитимуть жителя прикордоння, який сприяв у незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 43-річний чоловік долучився до схеми одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків за кордон. Він відповідав за їх трансфер та інструктаж. Інші учасники схеми, особи яких наразі встановлюються, підшуковували «клієнтів» та узгоджували вартість послуг, яка коливалась у межах 7000 доларів з особи.

Під час перевезення до українсько-румунського кордону 4 військовозобов’язаних чоловіків – жителів Житомирської, Дніпропетровської та Київської областей, буковинця викрили прикордонники.

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