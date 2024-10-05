Коли платник акцизу без наявності доходу має звітувати – пояснення ДПС

Платники повинні подавати декларації щомісяця, навіть без діяльності.

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Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області інформує платників податків про зміни у порядку подання декларацій з акцизного податку. Згідно з п. 223.2 Податкового кодексу України, платники, визначені у п. 212.1 ПКУ (за винятком імпортерів підакцизних товарів), зобов'язані подавати декларацію щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

Також зазначено, що платники, які мають ліцензії на діяльність з підакцизною продукцією, повинні подавати декларації за кожен звітний період, навіть якщо не здійснювали господарську діяльність.

Важливо, що платники, які не мали господарської діяльності, але мають ліцензії, повинні подавати декларації з нульовими показниками. Інші платники повинні подавати декларацію лише у періодах активної діяльності і заповнювати лише ті розділи, що стосуються їхніх операцій.

Ці зміни спрямовані на спрощення податкових процедур та підвищення відповідності законодавству.

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