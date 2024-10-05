Когда плательщик акциза без наличия дохода должен отчитываться – объяснение ГНС

Плательщики должны подавать декларации ежемесячно, даже без деятельности.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области информирует налогоплательщиков об изменениях в порядке представления деклараций по акцизному налогу. Согласно п. 223.2 Налогового кодекса Украины, плательщики, определенные в п. 212.1 НКУ (за исключением импортеров подакцизных товаров), обязаны подавать декларацию ежемесячно не позднее 20 числа следующего месяца.

Также указано, что плательщики, имеющие лицензии на деятельность с подакцизной продукцией, должны подавать декларации за каждый отчетный период, даже если не осуществляли хозяйственную деятельность.

Важно, что плательщики, которые не имели хозяйственной деятельности, но имеют лицензии, должны подавать декларации с нулевыми показателями. Другие плательщики должны подавать декларацию только в периодах активной деятельности и заполнять только те разделы, которые касаются их операций.

Эти изменения направлены на упрощение налоговых процедур и повышение соответствия законодательству.

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