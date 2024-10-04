Стало известно, могут ли юрлица-плательщики единого налога третьей группы проводить бартерные операции

Поскольку бартер предусматривает проведение расчетов в неденежной форме, юрлица-плательщики единого налога третьей группы не вправе совершать бартерные операции.

Плательщики единого налога ІІІ группы должны производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе.

Такое требование установлено п. 291.6 ст. 291 Налогового кодекса Украины.

Бартерная (товарообменная) операция – хозяйственная операция, которая предусматривает проведение расчетов за товары (работы, услуги) в неденежной форме в рамках одного договора (п.п. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Следовательно, юридические лица – плательщики единого налога третьей группы не имеют права совершать бартерные операции, в том числе погашать задолженность за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) иным способом, чем денежным.

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