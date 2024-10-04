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В Украине расширили льготную ипотеку еОселя на покупку старого жилья в 5 областях

18:00, 4 октября 2024
Кабмин разрешил покупку старого жилья по льготной ипотеке в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.
В Украине расширили льготную ипотеку еОселя на покупку старого жилья в 5 областях
Источник фото: koda.gov.ua
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Кабинет Министров Украины изменил условия льготной ипотеки в рамках программы еОселя, позволив приобрести жилье старше 10 лет в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Приняли сегодня изменения в программу еОселя, которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц», - отметил он.

По словам Шмыгаля, программа еОселя уже помогла 13 тысячам украинских семей стать владельцами жилья. Первый взнос по ипотеке можно покрыть за счет сертификата еВідновлення. За время работы программы еВідновлення более 60 тыс. украинских семей получили средства на ремонт поврежденных домов.

«еОселя - это успешная правительственная программа, благодаря которой уже 13 тысяч семей имеют собственное жилье. Первый взнос ипотеки по программе еОселя можно покрыть за счет сертификата еВідновлення», - добавил премьер.

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