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В Україні розширили пільгову іпотеку єОселя на купівлю старого житла в 5 областях

18:00, 4 жовтня 2024
Кабмін дозволив купівлю старого житла за пільговою іпотекою в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
В Україні розширили пільгову іпотеку єОселя на купівлю старого житла в 5 областях
Джерело фото: koda.gov.ua
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Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки в рамках програми єОселя, дозволивши придбати житло старше 10 років у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ухвалили сьогодні зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб», — зазначив він.

За словами Шмигаля, програма єОселя вже допомогла 13 тисячам українських родин стати власниками житла. Перший внесок за іпотекою можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення. За час роботи програми єВідновлення понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок.

«єОселя — це успішна урядова програма, завдяки якій уже 13 тисяч родин мають власне житло. Перший внесок іпотеки за програмою єОселя можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення», — додав прем'єр.

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