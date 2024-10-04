В Украине из-за мобилизации нехватка водителей достигла 30% — Минрегион

В транспортно-логистической сфере не хватает 25% водителей, а в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%.

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В Украине из-за мобилизации мужчин в транспортно-логистической сфере не хватает 25% водителей, а в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает Интерфакс-Украина.

«25% – это предварительная цифра, которую мы собрали из перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации», – отметил он.

Замминистра рассказал, что в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30% водителей. Это около 6 тысяч из необходимых 14 тысяч специалистов, добавил он.

По его словам, компании, имеющие транспортные подразделения в своей структуре, самостоятельно обучают женщин, желающих работать водителями грузовиков.

Деркач добавил, что в Украине также реализуют проект по подготовке женщин-дальнобойщиц. К участию уже отобрали 100 участниц из более тысячи подавших анкеты.

«Мы не стремились к этому проекту закрыть все вакансии. Понимаем, что глобально эту ситуацию не разрешит. Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузовика в глазах работодателей – показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации. Да и сами женщины, ранее о профессии дальнобойщицы не задумывались, считали ее исключительно мужской, мотивированные рассмотреть ее для себя», - сказал Деркач.

Кроме того, продолжена регистрация на пилотный проект по подготовке женщин - водителей пассажирских автобусов She Drives, который уже поддержали 10 компаний-работодателей. Женщины уже подали в проект около 200 заявок.

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