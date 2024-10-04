Клиенты «Новой почты» смогут вернуть посылку бесплатно

«Новая почта» отменяет оплату за возврат и комиссию 0,5% от объявленной стоимости посылки.

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С 1 октября почтово-логистический оператор «Новая почта» ввел бесплатный возврат посылок, отменив оплату за возврат и комиссию 0,5% от объявленной стоимости посылки для отправителя в случае отказа от получения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Каждый месяц клиенты «Новой почты» возвращают примерно 1,3 миллиона посылок, что обходится им в 9,4 миллиона гривен. Ранее отправитель был обязан платить 0,5% от объявленной стоимости при возврате, если получатель отказался или не забрал посылку. Теперь эта комиссия отменена, и возврат товара отправителю в случае его несоответствия также не требует дополнительных расходов.

«Большая доля наших клиентов - это люди, которые заказывают товары в интернет-магазинах. Мы знаем, что для комфортных покупок людям нужно быть уверенными в том, что они всегда могут вернуть товар, который не подошел. Новая почта обеспечивает бесплатный возврат посылок клиентов отправителю. А теперь мы еще и отказались от комиссии за объявленную стоимость, чтобы за возврат не нужно было платить ничего - ни получателю посылки, ни отправителю», - отметил директор по маркетингу и продажам компании Павел Даниман.

Изменения первыми почувствуют клиенты, которые осуществляют большое количество коммерческих отправок, ведь это снизит их расходы на возврат товаров. «Теперь 9,4 миллиона гривен на возврат, которые ранее получала компания, не поступят к нам», - подчеркнули в «Новой почте».

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