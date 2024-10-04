Практика судів
  1. В Україні

Клієнти «Нової пошти» зможуть повернути посилку безкоштовно

15:18, 4 жовтня 2024
«Нова пошта» скасовує оплату за повернення та комісію 0,5% від оголошеної вартості посилки.
Клієнти «Нової пошти» зможуть повернути посилку безкоштовно
Джерело фото: hvylya.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня поштово-логістичний оператор «Нова пошта» запровадив безкоштовне повернення посилок, скасувавши оплату за повернення та комісію 0,5% від оголошеної вартості посилки для відправника у разі відмови від отримання. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кожного місяця клієнти «Нової пошти» повертають приблизно 1,3 мільйона посилок, що обходиться їм у 9,4 мільйона гривень. Раніше відправник був зобов'язаний сплачувати 0,5% від оголошеної вартості при поверненні, якщо одержувач відмовився або не забрав посилку. Тепер ця комісія скасована, і повернення товару відправнику у разі його невідповідності також не потребує додаткових витрат.

«Велика частка наших клієнтів — це люди, які замовляють товари в інтернет-магазинах. Ми знаємо, що для комфортних покупок людям потрібно бути впевненими у тому, що вони завжди можуть повернути товар, який не підійшов. Нова пошта забезпечує безкоштовне повернення посилок клієнтів відправнику. А тепер ми ще й відмовились від комісії за оголошену вартість, аби за повернення не потрібно було платити нічого — ні отримувачу посилки, ні відправнику», — зазначив директор з маркетингу та продажів компанії Павло Даніман.

Зміни першими відчують клієнти, які здійснюють велику кількість комерційних відправок, адже це знизить їх витрати на повернення товарів. «Тепер 9,4 мільйона гривень на повернення, які раніше отримувала компанія, не надійдуть до нас», — підкреслили в «Новій пошті».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про підвищення податків наступного тижня – що буде у фінальній версії

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5%.

7 днів на явку до ТЦК – Кабмін вирішив прискорити збір штрафів з ухилянтів

Заочні штрафи на ухилянтів будуть накладати швидше – Кабмін скоротив строки явки до ТЦК.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Податкова служба отримала дані про банківські рахунки українців за кордоном для боротьби з ухиленням від оподаткування – Мінфін

У Мінфіні повідомили про початок обмінів даними про банківські рахунки українців за кордоном для цілей оподаткування.

До законопроекту про підвищення податків заклали засади під економічне бронювання

Розглядаються три моделі економічного бронювання – заступник міністра економіки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва