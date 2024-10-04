Клієнти «Нової пошти» зможуть повернути посилку безкоштовно

«Нова пошта» скасовує оплату за повернення та комісію 0,5% від оголошеної вартості посилки.

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З 1 жовтня поштово-логістичний оператор «Нова пошта» запровадив безкоштовне повернення посилок, скасувавши оплату за повернення та комісію 0,5% від оголошеної вартості посилки для відправника у разі відмови від отримання. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кожного місяця клієнти «Нової пошти» повертають приблизно 1,3 мільйона посилок, що обходиться їм у 9,4 мільйона гривень. Раніше відправник був зобов'язаний сплачувати 0,5% від оголошеної вартості при поверненні, якщо одержувач відмовився або не забрав посилку. Тепер ця комісія скасована, і повернення товару відправнику у разі його невідповідності також не потребує додаткових витрат.

«Велика частка наших клієнтів — це люди, які замовляють товари в інтернет-магазинах. Ми знаємо, що для комфортних покупок людям потрібно бути впевненими у тому, що вони завжди можуть повернути товар, який не підійшов. Нова пошта забезпечує безкоштовне повернення посилок клієнтів відправнику. А тепер ми ще й відмовились від комісії за оголошену вартість, аби за повернення не потрібно було платити нічого — ні отримувачу посилки, ні відправнику», — зазначив директор з маркетингу та продажів компанії Павло Даніман.

Зміни першими відчують клієнти, які здійснюють велику кількість комерційних відправок, адже це знизить їх витрати на повернення товарів. «Тепер 9,4 мільйона гривень на повернення, які раніше отримувала компанія, не надійдуть до нас», — підкреслили в «Новій пошті».

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