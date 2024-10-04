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7 днів на явку до ТЦК – Кабмін вирішив прискорити збір штрафів з ухилянтів

15:02, 4 жовтня 2024
Заочні штрафи на ухилянтів будуть накладати швидше – Кабмін скоротив строки явки до ТЦК.
7 днів на явку до ТЦК – Кабмін вирішив прискорити збір штрафів з ухилянтів
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Уряд вирішив дещо прискорити збір штрафів з чоловіків, які ухиляються від повісток про явку до ТЦК. Так, постановою від 1 жовтня №1134 скорочено строки явки до ТЦК за повісткою. Для мешканців Києва, Львова, Харкова, Одеси та інших великих міст строк явки скорочено з 14 до 7 днів. Для населених пунктів, що не є адміністративним центром області – він становитиме 10 днів.

Нагадаємо, що 19 травня 2024 року набув сили закон про можливість накладення заочних штрафів на ухилянтів. Це означає, що протокол не складається, а ТЦК відразу виносить постанову про накладення штрафу від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. Якщо він добровільно не буде сплачений, то такому чоловіку арештують банківські рахунки, а якщо на них недостатньо коштів – зможуть стягнути його рухоме і нерухоме майно та інші цінності.

З урахуванням того, що повістки тепер будуть заповнюватися не «від руки» працівниками ТЦК, а дані у повістки будуть поставлятися автоматично за допомогою системи Реєстру «Оберіг», що прискорить централізований друк і масове направлення повісток поштою, скорочення строків буде означати і прискорення збору коштів до бюджету.

Нагадаємо, що Уряд планує до кінця року надрукувати 900 тисяч повісток, на що виділив майже 72 млн грн з резервного фонду бюджету.

Отже, скорочення строків на явку означатиме, що постанови ТЦК про заочні штрафи будуть виноситися швидше, відповідно, буде прискорено стягнення коштів з ухилянтів.

Як раніше підраховувала «Судово-юридична газета», навіть якщо штрафи платить дев’ята частина від тієї кількості у 900 тисяч, яким планують спрямувати повістки, це дасть до бюджету чималу суму – від 1,7 млрд грн до 2,55 млрд.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що дізнаватися про штрафи, накладені постановами ТЦК за порушення військового обліку можна буде у застосунку Дія за тим же принципом, як водії дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.

Нагадаємо, що у разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка може надсилатися на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Автор: Наталя Мамченко

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ТЦК

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