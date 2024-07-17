Про штрафи від ТЦК можна буде дізнатися в Дії – чи можна їх буде сплатити у Дії

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що про штрафи за порушення військового обліку можна буде дізнатися в Дії – що він міг мати на увазі.

Дізнаватися про штрафи, накладені постановами ТЦК за порушення військового обліку можна буде у застосунку «Дія» за тим же принципом, як водії дізнаються про штрафи за перевищення швидкості. Про це зазначив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

«Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Провадження може бути відкрите від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Не одразу всім ставлять «галочки», хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи (хоча наразі законом про «заочні» штрафи складення протоколу скасували для випадків, коли особу було «належним чином» повідомлено – прим. ред.), і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку «Дія» можна буде це зробити», – сказав Лазуткін.

Ще 17 червня «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін може цифровізувати процес сплати штрафів за порушення військового обліку. Такий висновок ми зробили зі змін, які вніс Кабмін постановою від 13 червня №693 до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія).

Зокрема тоді було уточнено підпункт 7 пункту 5 Положення про Портал Дія, який визначає завдання порталу.

А саме, тоді додалося завдання порталу Дія щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75% держави.

Тобто, шляхом інтеграції систем державних банків буде реалізована можливість зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення.

В той же час, після публікації у «Судово-юридичній газеті» цієї інформації у Мінцифри зауважили, що для реалізації штрафів у Дії за порушення законодавства про військовий облік «потрібна окрема постанова Міноборони, наразі подібного не планується».

Слід зазначити, що редакція пп.7 п. 5 і до змін передбачала можливість сплати штрафів за адмінправопорушення через Портал Дія, але не передбачала норм про інтеграцію систем і ПО надавачів платіжних послуг і здійснення «інших платежів на рахунки у банках».

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року у ДП «Дія» повідомили, що українці можуть отримати електронну постанову суду в справі про адміністративне порушення та сплатити штраф у Дії, навіть не виходячи з дому.

Крім того, як відомо, функцію сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, також було реалізовано в Дії.

Чи може бути розповсюджена така практика на постанови ТЦК, винесені в результаті порушення правил військового обліку, які після спливу для постановки на облік і оновлення військово-облікових даних, можуть носити масовий характер і, вочевидь, потребуватимуть цифрового рішення – поки невідомо.

Нагадаємо, 19 травня набрав чинності закон про заочні штрафи (законопроект 10379). Раніше член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук зазначав, що це дозволяє в подальшому застосувати той же принцип, що і для штрафів за порушення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі.

Якщо за раніше чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей, то законопроектом 10379 така процедуру складання протоколу за статтями 210 та 210-1 КУпАП значно спростили.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. «Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свого додаткового часу», - наголосила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», ДП «Дія» оголосило тендери на 9,79 млн грн і 6,15 млн грн, пов’язані, у тому числі, з обслуговуванням системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного. Судячи з оголошених тендерів, Адміністратором інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного, є держпідприємство «Дія».

Автор: Наталя Мамченко

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