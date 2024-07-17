«За принципом таргетованої реклами» – заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу

За даними з профайлу про вік, спеціальність та іншими – у Міноборони пояснили, як за допомогою Реєстру «Оберіг» визначать тих, кого викличуть за повісткою першочергово.

Факт наявності чи відсутності певних даних у Реєстрі «Оберіг» стане визначальним для військовозобов’язаних.

Нагадаємо, протягом 60 днів з дня прийняття закону про посилення мобілізації громадяни шляхом оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи через Резерв+ повідомляли про себе актуальні дані державі для внесення до Реєстру «Оберіг» – зокрема про мобільний телефон, фактичну адресу проживання та електронну пошту.

Далі за даними з Реєстру «Оберіг» будуть визначати тих, кому надіслати повістки в першу чергу. Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку – вік, спеціальність тощо.

Також за його допомогою будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов’язку і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У Реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК.

Як повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко, з 1 липня ТЦК буде вносити дані спочатку до Реєстру «Оберіг», а вже потім – до паперової справи. ТЦК буде зручніше працювати – вони будуть швидше шукати і знаходити. Отже, електронний Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» стане базою для того, щоб ідентифікувати осіб.

У цьому Реєстрі «Оберіг» фактично концентрується повний профайл на громадян, починаючи від місця їх роботи, придатності за станом здоров’я до служби, родичів (за згодою) до водійського посвідчення і права на володіння зброєю.

Наразі у Міноборони триває робота над тим, щоб забезпечити нормативну базу під те, аби працівник ТЦК зміг без відома людини запросити дані стосовно неї з різних державних реєстрів.

Отже, навіть якщо чоловік не став на військовий облік, не оновив дані через застосунок Резерв+, дані про нього все одно є Єдиному демографічному реєстрі (наприклад, він оформлював паспорт у виді ID-картки чи закордонний паспорт), в реєстрі актів цивільного стану (народилася дитина, одружився, розлучився тощо), в реєстрі Податкової служби, Пенсійного фонду (бо десь працював), в реєстрі Міносвіти (навчався) тощо. Відповідно його зможуть ідентифікувати як особу, що ухиляється від мобілізації, за допомогою співставлення даних з різних реєстрів.

«Стікатися» згідно із законом усі дані мають в один реєстр – «Оберіг».

Надалі таку особу зможуть оголосити у розшук. При цьому подання на затримання і доставлення до поліції можуть направляти в електронному вигляді.

Створювати самі повістки також тепер можуть в електронному вигляді – за допомогою того ж Реєстру «Оберіг». Далі їх друкуватимуть і надсилатимуть у паперовому вигляді за останньою відомою адресою, якщо людина не повідомила ТЦК, ЦНАП чи через Резерв+ іншу актуальну адресу.

Отже, питання, які саме дані містяться про особу в Реєстрі «Оберіг», нині стають визначальними.

У двох інтерв’ю заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила деякі технічні питання.

Як будуть вибирати тих, кому в першу чергу надіслати повістки

Катерина Черногоренко у «єПитання» порівняла процес вибору тих, хто отримає повістки, з таргетованою рекламою.

«Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є – які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути.

Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб.

По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов’язаним» - зазначила вона.

За її словами, Реєстр «Оберіг» робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим.

«Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час» - підкреслила вона.

Простіше кажучи, за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками.

При цьому, якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко.

«Щодо оповіщень, так, дійсно, вони будуть вважатися врученими навіть якщо людина не поставила свій підпис, по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду.

Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон» - підкреслила Черногоренко.

Чи може бути така ситуація, що людини немає в Реєстрі «Оберіг»

Як зазначила Черногоренко в інтерв’ю ТСН, таке може бути. Але команда Міноборони з цифровізації постійно працює над цим. «Наша технічна підтримка разом з ТЦК це виправляє. Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати (дані про громадян з інших реєстрів – прим. ред.). Наприклад, ми зняли з невалідного розшуку 710 тисяч людей. Або ж завантажили 340 тисяч бронювань» - пояснила вона.

Чи може бути так, що людини в принципі немає в Реєстрі «Оберіг»

«Може бути таке, якщо працівник ТЦК його не вніс. Але ми домовилися з Генеральним штабом і працюємо з цим дуже активно стосовно того, що всі люди мають бути внесені в «Оберіг». І саме для цього був створений Резерв+. Ти можеш завантажити застосунок і побачити, чи є ти в Реєстрі «Оберіг», які дані по тобі вніс працівник ТЦК» - пояснила вона.

Коли працівник ТЦК зможе без відома людини запросити дані з іншого реєстру

Наразі певні особи, наприклад, студенти денної форми навчання чи батьки трьох дітей все одно мають йти у ТЦК.

Втім, як пояснила Черногоренко у «єПитання», кілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про «Оберіг», постійно оновлюються.

«Ми робимо все, щоб їх зробити цифровими та автоматизованими, але це певна робота. Ми працюємо з Генштабом і це доробимо.

Зараз по низці даних, наприклад, щодо денної форми навчання, людина має йти в ТЦК і показати папірець. Але ми зараз перебудовуємо роботу Генштабу і ТЦК, щоб працівник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю, що ми це зробимо до кінця літа, але це потребувати певної зміни нормативно-правової бази» - зазначила вона.

Отже, «бачити» профайл в інших реєстрах працівник ТЦК без згоди особи зможе вже незабаром, але для цього потрібні зміни до законодавства.

При цьому, за її словами, наразі «Оберіг» вже має обмін з 8 реєстрами.

«Це реєстр актів цивільного стану, Єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах по людині ми можемо забрати з реєстрів» - вказала Черногоренко.

Реєстр «Оберіг», за її словами, буде «місцем правди» про людину. Тобто, у електронному профайлі будуть відображатися найактуальніші персональні дані. Як раніше писала «Судово-юридична газета», це 33 види даних.

Також вона розповіла, що є ідея поставити термінали електронної черги в ТЦК («Слот через веб-сайт або прийти і, як в ЦНАПі, роздрукувати талончик в ТЦК».

Крім того, на її думку, Резерв+ «підкорив сердця».

«Резерв+ це про те, як швидко ми підкорили серця українців. Ми були лідерами по завантаженнях в маркетах» - підсумувала Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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