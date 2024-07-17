«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

Факт наличия или отсутствия определенных данных в Реестре «Оберег» станет определяющим для военнообязанных.

Напомним, в течение 60 дней со дня принятия закона об усилении мобилизации граждане путем обновления данных в ТЦК, ЦНАП или через Резерв+ сообщали о себе актуальные данные государству для внесения в Реестр «Оберег» – в частности, о мобильном телефоне, фактическом адресе проживания и электронной почте.

Далее по данным из Реестра «Оберег» будут определять тех, кому отправить повестки в первую очередь. Это можно сделать автоматически, задав определенные критерии для поиска – возраст, специальность и так далее.

Также с его помощью будут идентифицировать уклоняющихся от воинского долга и по отношению к кому в полицию попадут представления на задержание и принудительную доставку в ТЦК. В Реестре будут даже данные об открытом исполнительном производстве, если лицо добровольно не платит штрафы от ТЦК.

Как сообщила заместитель министра по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, с 1 июля ТЦК будет вносить данные сначала в Реестр «Оберег», а уже потом – в бумажное дело. ТЦК будет удобнее работать – они будут быстрее искать и находить. Итак, электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» станет базой для идентификации лиц.

В этом Реестре «Оберег» фактически концентрируется полный профайл на граждан, начиная от места их работы, пригодности по состоянию здоровья к службе, родственникам (по согласию) до водительского удостоверения и права на владение оружием.

Сейчас в Минобороны продолжается работа над тем, чтобы обеспечить нормативную базу для того, чтобы работник ТЦК смог без ведома человека запросить данные по нему из разных государственных реестров.

Итак, даже если мужчина не стал на военный учет, не обновил данные через приложение Резерв+, данные о нем все равно имеются в Едином демографическом реестре (например, он оформлял паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт), в реестре актов гражданского состояния (родился ребенок, женился, развелся и т.д.), в реестре Налоговой службы, Пенсионного фонда (потому что где-то работал), в реестре Минобразования (учился) и т.д. Соответственно его смогут идентифицировать как уклоняющееся от мобилизации лицо посредством сопоставления данных из различных реестров.

«Стекаться» согласно закону все данные должны в один реестр – «Оберег».

В дальнейшем такое лицо смогут объявить в розыск. При этом представления на задержание и доставку в полицию могут направлять в электронном виде.

Создавать сами повестки также теперь могут в электронном виде – с помощью того же Реестра «Оберег». Далее их будут печатать и отправлять в бумажном виде по последнему известному адресу, если человек не сообщил ТЦК, ЦНАП или через Резерв+ другой актуальный адрес.

Следовательно, вопрос, какие именно данные содержатся о лице в Реестре «Оберег», становятся определяющими.

В двух интервью заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко объяснила некоторые технические вопросы.

Как будут выбирать тех, кому в первую очередь отправить повестки

Катерина Черногоренко в «естьВопросы» сравнила процесс выбора тех, кто получит повестки, с таргетированной рекламой.

«Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть – какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть.

Сейчас это происходит следующим образом. Генштаб направляет запрос на определенные критерии, например, у человека не должно быть отсрочки или бронирования. Мы работаем на уровне тех критериев, которые нам дает Генштаб.

По этим критериям ТЦК формирует перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работает с каждым военнообязанным», - отметила она.

По ее словам, Реестр «Оберег» делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула она.

Проще говоря, с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически сделать «выборку» наиболее подходящих людей по из возрасту или специальности, и затем вызвать их в ТЦК повестками.

При этом если человек не принимает или не расписывается в уведомлениях от ТЦК, то оно будет считаться врученным, пояснила Катерина Черногоренко.

«Об уведомлениях, да, действительно, они будут считаться врученными даже если человек не поставил свою подпись, по аналогии, как это происходит с приглашением в суд.

Действительно, данные о людях будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета. Но это закон», - подчеркнула Черногоренко.

Может ли быть ситуация, что человека нет в Реестре «Оберег»

Как отметила Черногоренко в интервью ТСН, такое может быть. Но команда Минобороны по цифровизации постоянно работает над этим. «Наша техническая поддержка вместе с ТЦК это исправляет. Мы добавляем данные, которые можем системно выгружать (данные о гражданах из других реестров – прим. ред.). К примеру, мы сняли с невалидного розыска 710 тысяч человек. Или же скачали 340 тысяч бронирований» - объяснила она.

Может ли быть так, что человека в принципе нет в Реестре «Оберег»

«Может быть, если работник ТЦК его не внес.

Но мы договорились с Генеральным штабом и работаем с этим очень активно по поводу того, что все люди должны быть внесены в «Оберег». И именно для этого был создан Резерв+. Ты можешь скачать приложение и увидеть, есть ли ты в Реестре «Оберег», какие данные по тебе внес работник ТЦК» – объяснила она.

Когда работник ТЦК сможет без ведома человека запросить данные из другого реестра

Сейчас некоторые лица, например, студенты дневной формы обучения или родители троих детей все равно должны идти в ТЦК.

Впрочем, как пояснила Черногоренко в «естьВопросы», несколько десятков персональных данных и десяток служебных данных, установленных законом об «Обереге», постоянно обновляются.

«Мы делаем все, чтобы их сделать цифровыми и автоматизированными, но это работа. Мы работаем с Генштабом и это доделаем.

Сейчас по ряду данных, например, по дневной форме обучения, человек должен идти в ТЦК и показать бумажку. Но мы сейчас перестраиваем работу Генштаба и ТЦК, чтобы работник ТЦК без ведома человека мог запросить данные в реестре Минобразования, составить это знание и в дальнейшем предоставить отсрочку человеку. Я думаю, что мы это сделаем до конца лета, но это требует определенного изменения нормативно-правовой базы» - отметила она.

Следовательно, «видеть» профайл в других реестрах работник ТЦК без согласия лица сможет уже в скором времени, но для этого требуются изменения в законодательство.

При этом, по ее словам, сейчас «Оберег» уже имеет обмен с 8 реестрами.

«Это реестр актов гражданского состояния, Единый демографический реестр. Почти все данные, которые есть в реестрах по человеку, мы можем забрать из реестров» - указала Черногоренко.

Реестр «Оберег», по ее словам, будет «местом правды» о человеке. То есть, в электронном профайле будут отображаться самые актуальные персональные данные. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это 33 вида данных.

Также она рассказала, что есть идея поставить терминалы электронной очереди в ТЦК («Слот через веб-сайт или прийти и, как в ЦНАПе, распечатать талончик в ТЦК»).

Кроме того, по ее мнению, Резерв+ «покорил сердца».

«Резерв+ это о том, как быстро мы покорили сердца украинцев. Мы были лидерами по загрузкам в маркетах» - подытожила Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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