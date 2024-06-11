Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически будет получать данные о работниках из Реестра Пенсионного фонда

До 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

Реестр военнообязанных «Оберег» будет получать данные о работниках предприятий из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда в автоматическом режиме.

Так, Кабмин поручил Пенсионному фонду и Министерству обороны в течение месяца со дня вступления в силу постановления от 5 июня №650 обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» о работниках предприятий, учреждений и организаций.

И хотя в самом постановлении говорится, в первую очередь, о работниках, подлежащих бронированию, впрочем, вступивший в силу 11 апреля закон о цифровизации военного учета №3549-IX внес существенные изменения в Закон о Едином государственном реестре «Оберег», и предусматривает постоянную передачу данных по всем военнообязанным, призывникам, резервистам.

Как ранее отмечала профильная заместитель Министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, Минобороны совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы и «на очереди Пенсионный фонд».

Обмен данными с Пенсионным фондом, по ее словам, тоже очень важен, потому что Минобороны тогда будет «видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможет делать мобилизацию более смарт, сможет делать рекрутинг и так далее».

Напомним, статья 14 Закона о Едином государственном реестре «Оберег» предусматривает, что Пенсионный фонд передает в электронном виде в Реестр военнообязанных:

сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);

сведения об опыте работы по специальности;

сведения об установлении, смене группы инвалидности.

Кабмин постановлением от 5 июня №650 установил, в частности, следующее:

органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, не позднее чем в течение следующего дня после принятия работника на работу, перемещение его из одного структурного подразделения в другое или перевод на другую постоянную должность или работу, увольнение, возобновление на работе, временное прекращение/восстановление действия трудового договора подают Пенсионному фонда Украины соответствующие сведения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в электронной форме с обязательным наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Министерству цифровой трансформации, Министерству обороны и Министерству юстиции Кабмин поручил в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между Единым государственным веб-порталом электронных услуг (то есть, порталом «Дия»), Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в режиме реального времени для оформления бронирования военнообязанных по списку.

Пенсионному фонду Украины и Министерству обороны в течение месяца поручено обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов в отношении работников предприятий, учреждений и организаций, указанных в подпункте 3 пункта 3 этого постановления (т.е. тех, кто подлежит бронированию), в возрасте от 17 до 60 лет, их должностей в режиме реального времени для оформления бронирования военнообязанных по списку.

Пенсионному фонду Украины – поручено обеспечить в течение месяца возможность предоставления органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятиями, учреждениями и организациями , которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, Пенсионному фонду Украины через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в электронной форме сведений о работниках в возрасте от 17 до 60 лет.

Министерство цифровой трансформации должно обеспечить в течение месяца техническую возможность подачи уведомления о включении в перечни органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, для бронирования военнообязанных в электронной форме и списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время в электронной форме, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг – то есть через Портал «Дія».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минсоцполитики в соответствии с Законом о Реестре «Оберег» должно обеспечить постоянно передачу данных о военнообязанных, призывниках, резервистах по ним:

места жительства и места нахождения;

номеров средств связи и адресов электронной почты;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) – исключительно с согласия призывника, военнообязанного, резервиста;

сведения о семейном положении лица и сведения о членах его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) - исключительно с согласия призывника, военнообязанного, резервиста;

сведения об установлении, смене группы инвалидности;

сведения о наличии права на отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации.

В целом же, согласно действующей статье 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» в Реестр «Оберег» заносятся следующие персональные данные призывника, военнообязанного и резервиста:

1) фамилия, сведения об изменении фамилии;

2) собственное имя (все собственные имена), сведения об изменении собственного имени;

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) место рождения;

6) пол;

7) место жительства и местонахождение;

7-1) номера средств связи и адреса электронной почты;

8) сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) - с согласия призывника, военнообязанного, резервиста (после изменений – исключительно с согласия)

8-1) сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей) (после изменений – исключительно с согласия);

9) реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия) (после изменений – реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины) и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

9-1) сведения о гражданстве (изменении гражданства);

10) сведения о смерти лица или объявлении лица умершим или признании его безвестно отсутствующим;

11) сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

12) сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);

13) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

14) отцифрованный образ лица;

15) сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

15-1) сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление);

16) сведения об образовании и специальности (после изменений – реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, издавшее заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность);

16-1) сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего и последипломного образования;

16-2) сведения об опыте работы по специальности;

17) сведения об установлении, смене группы инвалидности;

17-1) сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

18) сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

19) сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;

20) сведения о наличии (отсутствии) судимости;

21) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

22) сведения о статусе ветерана войны;

23) сведения о владении иностранными языками;

24) сведения о разрешении на хранение и ношение оружия;

25) сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки;

26) сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

27) реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

28) реквизиты удостоверения тракториста-машиниста (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, категория);

29) реквизиты квалификационного удостоверения члена палубной команды судна внутреннего плавания, другого квалификационного документа, которым подтверждаются профессиональные компетентности для безопасной эксплуатации судна внутреннего плавания, международного удостоверения на право управления прогулочным судном, удостоверение судоводителя малого судна/водного мотоцикла, другого документа, управление прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, квалификация);

30) реквизиты свидетельства пилота воздушного судна (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

31) сведения о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах;

32) сведения о внутренне перемещенном лице;

33) сведения о наличии права на отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, предусматривающий изменения в порядок формирования Реестра «Оберег» в части передачи данных ЦИК, ГМС и Налоговой службой.

Автор: Наталья Мамченко

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