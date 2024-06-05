Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что для формирования Реестра «Оберег» ЦИК, ГМС и Налоговая передают данные только о призывниках от 17 до 25 лет

Ранее было предусмотрено, что в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и ГМС передают данные по всем гражданам с 18 до 60 лет – Верховная Рада приняла изменения.

Действующий Закон о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» в статье 13 предусматривает, что для формирования базы данных Реестра «Оберег» Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют посредством электронного взаимодействия в Реестр сведения, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона, в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет (т.е. ФИО, налоговый номер, реквизиты паспорта и т.п.).

5 июня Верховная Рада приняла в целом как закон изменения в закон о Реестре, которыми уточнила, что такие данные передаются «относительно всех граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет (приписке к призывным участкам) в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О военном обязанности и военную службу», в возрасте до 60 лет». Речь идет о законопроекте 11143.

При этом действующая статья 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» регулирует взятие граждан на военный учет именно призывников (а не военнообязанных и резервистов). Она называется «Взятие граждан Украины на военный учет призывников».

Следует подчеркнуть, что военный учет граждан Украины делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов (ст. 33 Закона о воинской обязанности).

Так, статья 14 устанавливает, что каждый год в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Согласно статье 37 закона о воинской обязанности взятию на военный учет призывников подлежат граждане Украины в возрасте до 25 лет.

Лица, достигшие 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников и старше 25 лет и ранее не состоящие на военном учете, подлежат взятию уже на военный учет военнообязанных.

Таким образом, с одной стороны, перечень лиц, в отношении которых в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и Миграционная службы будут передавать данные, расширен, так как такие данные будут передаваться и в отношении мужчин 17 лет (а не 18, как сейчас).

С другой стороны, данный закон предусматривает, что в Реестр соответствующими органами будут передаваться данные по гражданам, подлежащим взятию на военный учет именно призывников, то есть лица от 17 до 25 лет.

На это обратило внимание и Главное юридическое управление, анализировавшее текст законопроекта ко второму чтению.

«Изменениями к части первой статьи 13 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» предлагается слова и цифры «в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет» заменить словами и цифрами «в отношении всех граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет (приписке к призывным участкам) в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в возрасте до 60 лет».

Указанная формулировка не согласовывается со статьей 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе», на которую делается ссылка, поскольку, во-первых, в этой статье содержатся положения, касающиеся взятия граждан Украины на военный учет призывников, то есть граждан Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. А на военном учете призывников в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 37 этого же Закона находятся военнообязанные в возрасте до 25 лет», - отметили в ГЮУ ВР.

Вместе с тем, очевидно, народные депутаты хотели привнести здравый смысл в том, какие данные передаются в Реестр «Оберег».

Ведь действующая норма предусматривает, что в Реестр «Оберег» ЦИК, ГНС и ГМС должны постоянно передавать данные по всем гражданам до 60 лет, в том числе невоеннообязанным женщинам, даже если эти лица не подлежат взятию на военный учет.

И хотя действующая ч. 2 ст. 13 закона о Реестре предусматривает, что сведения о гражданах Украины, не являющиеся призывниками, военнообязанными и резервистами, впоследствии должны уничтожаться субъектами Реестра, однако возникает вопрос – зачем сначала передавать данные обо всех?

Новый закон фактически устраняет эту лишнюю бюрократию и безосновательную передачу данных обо всех гражданах до 60 лет. Однако, судя по замечаниям Главного юридического управления, у исполнителей закона теперь могут возникнуть вопросы, должны ли в Реестр попадать только данные по призывникам.

Автор: Наталья Мамченко

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