Апелляционная палата ВАКС признала необоснованными активы экс-работника Одесской таможни стоимостью более 2 млн грн

АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы ответчика и прокурорки и изменила решение Высшего антикоррупционного суда

В среду, 5 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляционных жалоб ответчика и прокурора САП по решению ВАКС от 25.01.2024 о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства. Суд первой инстанции признал необоснованной часть актива эксработника Одесской таможни общей стоимостью 2,8 млн грн, а именно квартиру и два машино-места.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы ответчика и прокурорки и изменила решение ВАКС от 25.01.2024. Суд постановил частично взыскать в доход государства необоснованные активы, в частности средства в сумме 2,4 млн грн и два машино-места.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в КГС ВС.

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