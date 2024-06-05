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Укргидроэнерго завершило подготовку проекта временного гидросооружения на месте Каховской ГЭС

22:00, 5 июня 2024
Проект временного гидросооружения на месте Каховской ГЭС готов к строительству, как только территории будут деоккупированы.
Укргидроэнерго завершило подготовку проекта временного гидросооружения на месте Каховской ГЭС
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ЧАО «Укргидроэнерго» завершило подготовку проекта строительства временного гидросооружения на месте разрушенной российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота во время телемарафона.

Сирота напомнил, что год назад Кабинет Министров принял решение о разработке проекта для временного соединения левого и правого берегов Херсонщины и остановки срабатывания водохранилища.

«Такие проекты временных гидросооружений уже готовы к реализации», - отметил он.

Сирота подчеркнул, что сейчас гидроэнергетики ожидают деоккупации территорий, чтобы приступить к строительным работам. Он также обратил внимание на то, что последствия подрыва Каховской ГЭС со временем будут только ухудшаться, особенно в части обеспечения водой для сельского хозяйства на юге Украины и для промышленности.

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