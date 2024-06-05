В ПФУ объяснили, где можно ознакомиться с информацией о размере субсидии на неотапливаемый период

Сообщение придет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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В Пенсионном фонде Украины сообщили, что направили получателям выплат уведомления о назначении или неназначении жилищных субсидий, а также проинформировали о необходимости обратиться в Фонд, если такая необходимость существует.

Сообщение размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы ознакомиться с информацией, необходимо сделать несколько шагов.

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID. GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

Шаг 3. В меню слева выберите рубрику «Мои сообщения».

Шаг 4. В появившемся окне на экране перейдите в «Индивидуальные сообщения» и ознакомьтесь с текстом сообщения о жилищной субсидии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, нужно ли обращаться для пересчета размера субсидии в связи с ростом тарифа на электроэнергию.

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