У ПФУ пояснили, як ознайомитися з інформацією про розмір субсидії на неопалювальний період

Повідомлення прийде в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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У Пенсійному фонді України повідомили, що надіслали отримувачам виплат повідомлення щодо призначення або непризначення житлових субсидій, а також поінформували про необхідність звернутися до Фонду, якщо така потреба існує.

Повідомлення розміщено в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб ознайомитись з інформацією, необхідно зробити кілька кроків.

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

Крок 3. У меню зліва оберіть рубрику «Мої повідомлення».

Крок 4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в «Індивідуальні повідомлення» та ознайомтесь з текстом повідомлення щодо житлової субсидії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи потрібно звертатися для перерахунку розміру субсидії у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію.

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