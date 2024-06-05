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На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Запорізької області

15:29, 5 червня 2024
Андрій Красномовець загинув під час виконання бойових завдань в районі с. Мала Токмачка Запорізькій області.
На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Запорізької області
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Захищаючи Батьківщину від російських загарбників загинув колишній співробітник управління Служби судової охорони у Запорізькій області Красномовець Андрій Валерійович 1990 року народження. Про це повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що Андрій з червня 2020 року по лютий 2024 року проходив службу на посаді командира відділення охорони. Зразково виконував професійні обов'язки, був відповідальним у своїй справі.

«До Служби судової охорони Андрій проходив службу у лавах Збройних Сил України.

Загинув 4 червня 2024 року під час виконання бойових завдань в районі с. Мала Токмачка Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам'ять Герою!», - сказано у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Андрія Валерійовича.

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