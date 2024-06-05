У Німецькому Мангаймі на місцевих виборах поранили ножем політика

У Мангеймі напали на місцевого політика через п’ять днів після смертельного ножового поранення поліцейського.

Джерело фото: Reuters

У німецькому місті Мангайм чоловік з ножем напав на кандидата від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) на місцевих виборах. Інцидент трапився поблизу ринкової площі у вівторок ввечері. Про це повідомляє BBC.

За даними, чоловік, якого називають Генріхом Кохом, отримав порізи внаслідок нападу. Малте Кауфманн, політик від АдН та депутат Бундестагу, ідентифікував жертву нападу як Коха, кандидата на виборах до міської ради, які мають відбутися 9 червня. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Інцидент стався всього через п’ять днів після смертельного нападу з ножем на поліцейського у цьому ж місті. Місцевий штаб АдН заявив, що на їхнього кандидата напав чоловік, який зривав передвиборчі плакати. Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція Мангайма повідомила, що деталі нападу будуть розкриті пізніше, але вже відомо, що підозрюваного було заарештовано.

Цей випадок стався перед виборами до Європейського парламенту, які відбуваються у 27 країнах-членах ЄС.

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