ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження двох суддів

Комісія вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про відрядження двох суддів до Охтирського міськрайонного суду Сумської області строком.

У середу, 5 червня, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Охтирського міськрайонного суду Сумської області строком на 1 рік:

судді Великописарівського районного суду Сумської області Савєльєвої Алли Іванівни;

судді Великописарівського районного суду Сумської області Семенової Оксани Сергіївни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.