ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке двух судей

В среду, 5 июня, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке в Ахтырский горрайонный суд Сумской области сроком на 1 год:
судьи Великописаровского районного суда Сумской области Савельевой Аллы Ивановны;
судьи Великописаровского районного суда Сумской области Семеновой Оксаны Сергеевны.
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