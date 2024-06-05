ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке двух судей

Комиссия решила внести в ВСП представление с рекомендацией о командировке двух судей в Ахтырский горрайонный суд Сумской области сроком.

В среду, 5 июня, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке в Ахтырский горрайонный суд Сумской области сроком на 1 год:

судьи Великописаровского районного суда Сумской области Савельевой Аллы Ивановны;

судьи Великописаровского районного суда Сумской области Семеновой Оксаны Сергеевны.

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