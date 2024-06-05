Этический комитет Конгресса США расследует поведение конгрессвумен из Украины Виктории Спартц

Бывшие сотрудники заявили, что ругань и оскорбления являются нормой поведения конгрессвумен.

Источник фото: Politico

Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США провел предварительное расследование относительно поведения конгрессвумен Виктории Спартц с персоналом. Расследование было инициировано после многочисленных жалоб о якобы «злоупотреблениях», «токсичности» и «ярости» со стороны республиканки от штата Индиана. Об этом сообщает Politico.

Жалобы на поведение Спартц поступили от ее нынешних и бывших помощников, которые пожелали остаться анонимными из-за страха мести. Они заявили, что ее беспокойное поведение продолжается, и за последние несколько недель Спартц ввела сокращение заработной платы на десятки тысяч долларов для некоторых сотрудников на фоне постоянных жалоб на их работу. В апреле Спартц направила сотрудникам записку, в которой запрещала им общаться с журналистами Politico.

Во вторник ее руководитель аппарата Патрик Слоуински подал в отставку после менее чем месяца в должности, а директор по коммуникациям Майкл Стивенс также подал в отставку в тот же день. Спартц в ответ на сообщение о расследовании комиссии по этике заявила, что «не понимает, о чем идет речь».

На праймериз в прошлом месяце Спартц победила восьмерых конкурентов, включая представителя штата Чака Гудрича, который критиковал ее отношение к персоналу и называл ее «худшим боссом номер один в Конгрессе». Гудрич в своей рекламе обвинил Спартц в маниакальном поведении, словесных оскорблениях и издевательстве над сотрудниками, пока они сами не увольнялись.

Шесть нынешних и бывших помощников Спартц подтвердили Politico, что ее поведение почти не изменилось. Они рассказали следователям по вопросам этики о случаях словесных оскорблений.

Два срока пребывания Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, острой критикой президента Украины Владимира Зеленского и отказом поддержать помощь Украине, где она родилась. Ранее она заявила о том, что не будет голосовать за сенатский пакет помощи Украине на сумму $60 миллиардов.

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