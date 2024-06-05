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Увольнение с военной службы лиц, прошедших плен: Игорь Клименко сообщил позицию МВД

15:04, 5 июня 2024
Игорь Клименко высказался об увольнении с военной службы прошедших плен.
Увольнение с военной службы лиц, прошедших плен: Игорь Клименко сообщил позицию МВД
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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил позицию МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших в плен.

«Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена», – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Нацгвардии решили предоставлять право на демобилизацию только тем, кого освободили из плена после 18 мая.

Напомним, ранее мы писали об основаниях для увольнения военных, проходящих службу по призыву.

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