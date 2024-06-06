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Как скачать скан-копию трудовой книжки на портал ПФУ: разъяснение

09:21, 6 июня 2024
Скан копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны соответствовать ряду требований.
Как скачать скан-копию трудовой книжки на портал ПФУ: разъяснение
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как скачать скан-копию трудовой книжки на вебпортал ПФУ.

Электронная трудовая книжка — это удобный и доступный электронный сервис для работников и работодателей на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Сервис позволяет подавать через вебпортал Фонда копии бумажных трудовых книжек, других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, и хранить в электронном виде информацию о страховом стаже и уплаченных страховых взносах.

Сведения о трудовой деятельности работника хранятся в составе персональной учетной карточки застрахованного в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, предусмотренного ч. 4 ст. 20 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Оцифровать трудовую книжку может как физическое лицо, так и работодатель за своих работников (основание - Закон Украины от 05.02.2021 № 1217-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме»).

С даты вступления в силу закона № 1217-IX (10.06.2021) работники и работодатели имеют 5 лет для оцифровки трудовых книжек.

Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:

- должны быть цветными и четкими;

- отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);

- формат изображения должен быть .jpg или .pdf;

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

Вместе с трудовой книжкой прилагаются сканированные документы, подтверждающие страховой стаж:

- документы о получении образования;

- свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

- военный билет;

- другие документы, подтверждающие периоды работы, в случае необходимости.

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