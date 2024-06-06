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Як завантажити скан-копію трудової книжки на портал ПФУ: роз’яснення

09:21, 6 червня 2024
Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються у хронологічному порядку та мають відповідати низці вимог.
Як завантажити скан-копію трудової книжки на портал ПФУ: роз’яснення
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як завантажити скан-копію трудової книжки на вебпортал ПФУ.

«Електронна трудова книжка» — це зручний і доступний електронний сервіс для працівників та роботодавців на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Сервіс дозволяє подавати через вебпортал Фонду копії паперових трудових книжок, інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника, та зберігати в електронному вигляді інформацію про страховий стаж і сплачені страхові внески.

Відомості про трудову діяльність працівника зберігаються в складі персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, передбаченого ч. 4 ст. 20 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Оцифрувати трудову книжку може як фізична особа, так і роботодавець за своїх працівників (підстава — Закон України від 05.02.2021 № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Від дати набрання чинності закону № 1217-IX (10.06.2021) працівники і роботодавці мають 5 років для оцифрування трудових книжок.

Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються у хронологічному порядку та мають відповідати таким вимогам:

- повинні бути кольоровими та чіткими;

- відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника) та безпосередньо самі записи (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);

- формат зображення має бути .jpg або .pdf;

- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Разом з трудовою книжкою додаються скановані документи, що підтверджують страховий стаж:

- документи про здобуття освіти;

- свідоцтво про народження дитини (для жінок);

- військовий квиток;

- інші документи, які підтверджують періоди роботи, — у разі необхідності.

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