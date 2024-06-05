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Ісландія виділить додаткові 667 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України

20:07, 5 червня 2024
Загальний внесок Ісландії до Фонду підтримки енергетики України досягне 2,72 мільйона євро.
Ісландія виділить додаткові 667 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України
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Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок цієї країни. Раніше Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро. Таким чином, загальна сума внеску Ісландії до Фонду зросте до 2,72 мільйона євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики України. Міністр енергетики Герман Галущенко подякував ісландським партнерам за допомогу в складні часи. Він наголосив, що цей Фонд є ефективним інструментом, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонту і відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

Фонд підтримки енергетики був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон весною 2022 року. За останні кілька тижнів внески або наміри про внески до Фонду також задекларували Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція та Данія. Загальна сума внесків наразі становить понад 494 мільйони євро.

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