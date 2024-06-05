Верховна Рада спростила процедуру оформлення статусу учасника бойових дій

Ухвалений законопроект 11143 цифровізує та спрощує процедуру оформлення статусу УБД, зокрема за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами.

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроект №11143, який цифровізує та значно спрощує процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. ро це повідомив ініціатор законопроєкту, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«За» проголосували 263 народних депутати.

«Законопроект створить умови для спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, зокрема за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами. А також поліпшить процес визначення статусу та забезпечить захист прав військовослужбовців, які брали участь у бойових діях», – пояснив Федієнко.

Йдеться про упорядкування окремих норм законодавства, які стосуються регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міноборони, впровадження профілів безпеки, а також інформаційної взаємодії Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів з іншими системами. Це дасть змогу отримувати статус УБД в автоматичному режимі.

Раніше ми писали, що Комітет з нацбезпеки пропонує Раді схвалити зміни до закону про цифровізацію військового обліку.

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